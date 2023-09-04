Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что из-за войны многие украинские дети теперь учатся дистанционно, но это лучше, чем на оккупированных территориях, где учат только пропаганде.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как сообщает эксперт, 261 школа и 127 детских садов 1 сентября не открылись в Украине и не откроются никогда, поскольку россияне их полностью уничтожили, там нечего ремонтировать. Что касается остальных, рассказывает он, то в нормальном режиме открылись 7,5 тысяч школ, 3800 будут работать в смешанном формате, а 2,5 тысячи - дистанционно, потому что обеспечить безопасность вообще не получается ни одному ученику. А в Харькове, например, добавляет политтехнолог, в метро будут открыты 60 классов школы.

«А еще есть Мариуполь, где дети пошли не в школу, а в российский концлагерь, потому что там им будут навязывать какие-то российские патриотические истории, стихи, песни, врать им, что они россияне, врать им, что россияне освободили их от фашистов или еще от чего-нибудь, от сатанистов. И так во многих оккупированных украинских городах. Во многих городах десятки тысяч школьников как минимум пошли в концлагеря россиян», - отмечает Михаил Шейтельман.

Кроме этого, напоминает он, многие украинские дети сегодня за границей, они ходят в иностранные школы и уже между собой больше говорят на польском, немецком, чем на украинском. Но это, утверждает эксперт, все равно лучше, чем то, что получили российские дети, а получили они открытый урок лично от путина, великого ученого, учителя и военного преступника, на которого выдали орден на арест за похищение детей.

«А смешнее всех выступил мер москвы собянин, он рассказал, что российские Вооруженный Силы сбили украинский дрон над москвой, кстати, наврал, и поблагодарил их за то, что они сбили дрон именно в День знаний, то есть это как бы особый дрон. Тогда, я думаю, собянину стоило приготовиться, 2 сентября он должен был поблагодарить российскую армию за то, что она сбила дрон именно в День нотариуса, 3 сентября – в День солидарности в борьбе с терроризмом или в День бюстгальтера, 4 сентября – в День специалиста по ядерному обеспечению. В общем, пора учить календарь, потому что бомбить россию дронами украинская армия продолжит ежедневно», - заключает Михаил Шейтельман.

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