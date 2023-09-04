В свете непрерывного влияния вооруженной агрессии РФ на территории Украины становится очевидным, что вопрос ущерба, нанесенного окружающей среде, является не менее важным, чем политические или экономические аспекты этого конфликта.

В еженедельной инфографике Госэкоинспекции обновлен расчет ущерба нанесенного окружающей среде в период с 24.02.2023 по 01.09.2023г вооруженной агрессией РФ.

Инфографика служит инструментом для большего образования и повышения сознания общественности по поводу экологических последствий войны.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной экологической инспекции Центрального округа снова столкнулись с проблемой незаконного лова рыбы, что привело к серьезной убыточности для государства в размере 1 479 605 тысяч гривен.

Увлеченные борьбой с незаконным отловом водных ресурсов, инспекторы роты обслуживания водных объектов совместно с работниками Государственной экологической инспекции Центрального округа продолжают принимать меры по противодействию этому явлению.