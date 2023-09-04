Поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину написал яркий патриотический хит "Не сдавшегося не победить" 1 сентября на платфромах Apple Music , Spotify и YouTube презентовал новую авторскую версию одной из самых популярных песен 90-х "Чертополох".
Несколькими днями ранее Рыбчинский написал в Facebook сообщение следующего содержания:
"Записал два своих старых хита – Чертополох и Этот дождь надолго. Не пропадать же песням, если их пела шмон".
Кого именно автор считает "чмоном" он не уточнил. На пост, набравший более двух тысяч предпочтений, ответили сотни поклонников.
"У нас вторых исполнителей много и без свадеб, творите мы будем слушать с удовольствием... Песни остаются, а чертополох прогнал злодеев из страны. Дождь надолго, пока Украина будет оплакивала своих детей... Уже с нетерпением хотим услышать замечательные песни! Да еще и в Вашем исполнении. Творческих успехов Вам!", - написали в комментариях подписчики.
В первый осенний день Евгений сделал еще одно сообщение, в котором изложил одну из анонсированных песен и пожелал своим фолловерам приятного прослушивания:
"Я обещал премьеру «Чертополоха». Для многих, особенно представительниц прекрасного пола, одно время это была любимая песня, своеобразный гимн угасающим отношениям, крик загадочной девичьей души, исповедь когда-то любимой и до сих пор влюбленной женщины.В первый сентябрьский день «Чертополох» будет звучать прологом к разнобавной и чувственной осени и ностальгии по нашей юности и влюбленности. Приятного прослушивания вам, мои дорогие!"
Песня "Чертополох" была написана Евгением Рыбчинским в 1996 году для дебютного альбома Таисии Повалий "9 вас увидел-9 му. С ней певица получила признание и первый громкий успех. Кроме этой песни в конце 90-х Евгений Рыбчинский написал для будущей народной артистки такие песни как "Просто Тая", "Этот дождь надолго", "Не спрашивай меня почему", "Будет так" и другие.
Напомним, Повалий - пророссийский политический деятель и путинистка, украинофобка, коллаборантка, народный депутат Украины VII созыва со впоследствии запрещенной пророссийской Партии регионов. После Революции Достоинства уехала из Украины и проживает в Москве. Внесена в базу «Миротворец».