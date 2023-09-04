Поэт и композитор Евгений Рыбчинский, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину написал яркий патриотический хит "Не сдавшегося не победить" 1 сентября на платфромах Apple Music , Spotify и YouTube презентовал новую авторскую версию одной из самых популярных песен 90-х "Чертополох".

Несколькими днями ранее Рыбчинский написал в Facebook сообщение следующего содержания:

"Записал два своих старых хита – Чертополох и Этот дождь надолго. Не пропадать же песням, если их пела шмон".

Кого именно автор считает "чмоном" он не уточнил. На пост, набравший более двух тысяч предпочтений, ответили сотни поклонников.

"У нас вторых исполнителей много и без свадеб, творите мы будем слушать с удовольствием... Песни остаются, а чертополох прогнал злодеев из страны. Дождь надолго, пока Украина будет оплакивала своих детей... Уже с нетерпением хотим услышать замечательные песни! Да еще и в Вашем исполнении. Творческих успехов Вам!", - написали в комментариях подписчики.

В первый осенний день Евгений сделал еще одно сообщение, в котором изложил одну из анонсированных песен и пожелал своим фолловерам приятного прослушивания: