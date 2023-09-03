Тарологиня Людмила Хомутовская сообщила, что сейчас Северная Европа тестирует помощь Украине, как мы ее будем использовать, но в будущем у нас есть перспективы серьезного сотрудничества.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Мы видим, что сейчас нам стала помогать Северная Европа. Сможет ли россия повлиять на страны Северной Европы? И я сейчас даже поговорила бы об отношениях с этими странами.

Если мы берем хотят ли повлиять, то да, хотят, есть какие-то механизмы, когда можно всех рассорить и поставить на колени. Если мы смотрим именно на отношения, то я не могу сказать, что они стабильны, больше о том, что каким-то образом они налаживаются, хочется, чтобы была поддержка, и хочется какого-то долгого сотрудничества, пока оно идет на уровне испытания.

Нам помогают и смотрят на реакцию, смотрят, как происходит, куда идет, каким образом используется. И это все-таки на уровне теста, оттестовывается это все, как оно будет у нас.

Что действительно планируют совместно Нидерланды с Украиной? Почему они помогают нам? Каково настоящее отношение к нам?

Как-то они полагают, что это очень быстро, что это может прийти и к их берегам. Кроме того, опираясь на историю, что так уже было, они взвешивают информацию исторически. Они нам помогают, потому что не хотят, чтобы их убили, вообще какая-то политика выжить любой ценой. Не от большой любви.

Есть ли у нас общее будущее с такими странами, как Дания и Нидерланды? Если есть, то каким оно может быть?

И там, и там у нас есть общее. Если мы берем Данию, то это что-то, что касается вообще на уровне именно стран, возможно, там использование каких-то земель, здесь может быть тема именно сельского хозяйства. Как по мне, здесь какая-то тема земли, фермерства, животноводства. Могут быть какие-то обещания, брать их технологии или каким-то образом, может, даже отдавать какие-то земли – такого плана сотрудничество.

А если мы берем Нидерланды, то прежде всего это все, что касается войны, военно-промышленного комплекса, и там больше на уровне развития, интеллекта, может быть сотрудничество на уровне именно того, что какие-то новые технологии можем вместе поднимать и создавать. Именно о таком сотрудничестве. С Нидерландами мы уже раньше работали в таких темах, были хорошие результаты на выходе.

Как сообщала Politeka, Пасынкова сообщила, когда у Украины наконец будет договор безопасности.

Также Politeka писала о том, что Тихая рассказала, как изменится фронт в сентябре.