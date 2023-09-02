Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что проведение выборов в Украине сегодня имеет 2 вызова: как их провести для беженцев заграницей и для бойцов в окопах.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

По мнению эксперта, выборы в Украине нужны, из того, что он видел, президент также понял, что те люди, которых они привели к власти, не сторонники того, чтобы наша страна была процветающей. В то же время, констатирует он, сегодня Украине во власти нужны прежде всего настоящие патриоты нашего государства, а также специалисты, которые на должностях не будут заниматься своим обогащением.

«Вот сейчас нужны такие умные люди, поэтому я считаю, что действительно нам нужны выборы, но я не могу понять, как это сделать физически. Послушайте, можно сказать все, что угодно, но как это сделать? Пусть кто-нибудь расскажет, как это может быть», - отмечает Георгий Биркадзе.

Относительно идеи провести голосование через «Дію», рассуждает эксперт, нельзя забывать о кибератаках россиян, нельзя утверждать на 100%, что наша система абсолютно защищена.

«Есть 2 вопроса: первый – как проводить выборы для наших людей заграницей, второй – как проводить их в прифронтовой зоне. Плюс-минус я могу понять, как это сделать в Европе, но как это сделать в прифронтовой зоне, у меня нет понимания. Я считаю, что больше ответственности мы имеем перед нашими героями, которые нас защищают, потому, чтобы они не проголосовали – это кощунство и это неправильно», - объясняет Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Себастьянович заявил, что не народ, а элита, человек с одной фамилией приводит страну к успеху.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе прокомментировал идею президента Зеленского приравнять коррупцию во время войны к государственной измене.