Общественный деятель Павел Себастьянович объяснил, что Речь Посполитая, Великое княжество Литовское, российская империя, СССР – это все история, которую творили и украинцы, они тоже руководили этими государствами.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«У каждого народа есть какой-то свой дух. Как мне сейчас кажется, дух россиянина – это человек, желающий повсюду забивать флаги, то есть занимать какую-то территорию, расширяться, это имперскость, навязывание своего, обязательно по-ихнему должно быть. И даже когда еще не началась война, россияне всегда лучше знают, как нам жить, то есть у них новости все о том, а что там у украинцев, и даже хорошие русские постоянно говорят, как нам жить, что нам нужно делать», – объясняет Павел Себастьянович.

По словам гостя программы, это нервирует, но когда-то он тоже был таков. Как рассказывает эксперт, сам он этнический поляк, но его взросление, студенческие годы, служба в армии происходили в россии, и там эта привычка пренебрежительного отношения к другим нациям и народам там действительно вставлялась в голову. Но это, добавляет предприниматель, понятно сейчас, а тогда ты просто жил и действительно так считал.

Что касается неполноценности украинцев, рассуждает он, то она есть у небольшого количества людей и связана именно с непониманием истории, нежеланием принимать как свое прошлое и СССР, и Речь Посполитую, и Великое княжество Литовское, и российскую империю. Как объясняет гость программы, на самом деле украинцы были создателями этой истории, они участвовали в управлении этими государствами.

«Когда мы осознаем, что мы создавали и участвовали в управлении этими государствами, то есть это было все наше, тогда исчезнет и неполноценность», – утверждает Павел Себастьянович.

Как сообщала Politeka, Биркадзе прокомментировал идею президента Зеленского приравнять коррупцию во время войны к государственной измене.

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