Публицист Александр Новохатский сообщил, что настоящий военный всегда придерживается своего слова.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Честь – это умение придерживаться присяги, то есть того слова, которое ты публично дал. Это и называется честь или достоинство. Достоинство военного не в том, чтобы он красиво форму носил, или у него были правильные золотые очки», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, настоящее достоинство военного – это придерживаться того перечня ценностей, которые он публично объявил, приняв присягу. Как отметил Александр Новохатский, и все почему-то забывают, что настоящим военным можно считать того, кто умеет придерживаться своего слова.

«Это называется достоинство. А для обеспечения этого достоинства существуют два инструмента: офицерское собрание и суд офицерской чести», - заявил Александр Новохатский.

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