Идеолог Олесь Доний рассказал, как прошел визит делегации Форума «Трансформация Украины» в Вашингтон и о чем они договорились на конференции с бывшими послами США в Украине и Польше.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Они (ред. – американские партнеры) направлены на поддержку системы трансформации Украины, которая в свое время успешно происходила в Польше. Причем нам делали определенные замечания: если наша концепция построена только на польском опыте, они предлагают ее расширить за счет опыта других стран и готовы в этом плане помогать. Речь идет о структурных реформах в Украине, финансовой помощи со стороны западного мира для этих реформ и по демократии, и по успешной экономике, и по более успешной социальной политике», - рассказывает Олесь Доний.

Как объясняет идеолог, проблема заключается в том, что сейчас у нас механизм трансформации не задействован так, как этого хотелось бы нашим западным партнерам, то есть у нас не происходит то, что происходило в Польше. В то же время он отмечает, что единственная позитивная у нас реформа сейчас – это реформа ВСУ, армии, которая теперь является оплотом украинской государственности и залогом существования. И это, подчеркивает эксперт, наиболее успешная наша реформа, являющаяся примером удачного взаимодействия украинского общества с Западом.

«В других аспектах есть серьезные вопросы. Для этого должна быть создана система трансформации Украины. И наш Форум «Трансформация Украины» при поддержке западных друзей объявляет призыв о единении, сотрудничестве, партнерских отношениях. Сейчас планируют такие вещи, как коалиция общественных организаций за трансформацию Украины, создание института, академии трансформации, то есть достаточно много вещей, о которых мы говорили, которые нам советовали», - отмечает Олесь Доний.

Попутно он напоминает слова координатора Форума «Трансформация Украины» Михаила Хария, который всегда подчеркивает, что у них есть план, который согласовали западные партнеры. По мнению идеолога, эти слова можно считать продолжением идеи Мартина Лютера Кинга, который говорил «I have a dream». То есть, говорит эксперт, у него была мечта, а у нас – план, которому нужна система внедрения и само внедрение, чтобы он не оставался в мечтах.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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