Впервые с 2014 года – с начала агрессии россии по отношению к нашему государству – страны этого региона выразили непреклонную и консолидированную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" отметил заместитель председателя Комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Арсений Пушкаренко.

По его мнению, Афинская декларация, подписанная 11 балканскими странами, — это еще один мощный результат работы Президента, команды Офиса Президента и Министерства иностранных дел Украины.

«Исторически страны этого региона находились под влиянием России, однако личная встреча Владимира Зеленского с лидерами этих стран изменила ситуацию. Теперь Афинская декларация формирует новую повестку дня в отношениях Украина-Балканы», — подчеркнул политик.

Также он считает, что кроме Афинской декларации, зафиксировавшей, что Балканские страны четко встали на сторону Украины, стоит отметить важные достижения в сфере двусторонних отношений. Как отметил Арсений Пушкаренко, по результатам встречи Президента Зеленского и Президента Вучича поддержку территориальной целостности Украины в границах 1991 года выразила Сербия, хотя это страна, где остается колоссальное российское лобби.

Отдельно следует отметить и подписание совместной Декларации между Украиной и Грецией о поддержке евроатлантической интеграции Украины. Греция стала 24 страной, являющейся членом НАТО и официально поддерживающей стремление Украины вступить в Альянс, отметил народный депутат. Также Греция присоединилась к имплементации Формулы мира, поддержки Украины и, конечно, предоставления нам оружия. Помощь международных партнеров с вооружением — одна из ключевых задач, которая приближает нас к Победе, заметил парламентарий.

«Каждый такой визит Президента в иностранные государства приближает нас к Глобальному саммиту мира. При этом именно имплементация Формулы мира Президента Зеленского рано или поздно приведет к наступлению справедливого мира. Впрочем, как и к совершенствованию международного права, которое оказалось отвергнутым агрессором и, к сожалению, не всегда эффективно. Это касается и тех институтов, которые должны обеспечивать верховенство международного права и в основе которых лежит права людей и неприкосновенность суверенных территорий», — подытожил Арсений Пушкаренко.