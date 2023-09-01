С 25 по 31 августа 2023 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 251 мероприятие контроля в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, составлено 227 протоколов об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 70 тысяч гривен.

В Государственный бюджет взыскано 77 тыс. гривен. За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 5 млн 763 тыс. гривен. Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 7 млн. 678 тыс. гривен. Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 1 млн 184 тыс. гривен.

Наиболее резонансными за нарушение требований природоохранного законодательства стали Житомирская, Закарпатская, Кировоградская и Киевская области.

Инспекцией Полесского округа произведен расчет убытков на сумму 952 тыс. 596 грн. за незаконную порубку, неустановленными лицами, 32 деревьев породы тополь в полосе отвода автомобильной дороги Малин-Кочеров вне населенного пункта и в пределах населенного пункта с. Красноборка Радомышльского городского совета. Материалы направлены в ГУНП в Житомирской области, по данному факту возбуждено уголовное производство.

Предъявлена ​​претензия филиала «Емильчинское ЛГ» ГСХП «Леса Украины» на сумму 1 млн 62 тыс. грн. за засор земель лесохозяйственного назначения производственными отходами деревообработки на площади 1,5 га высотой 3,5 м.

Инспекцией в Закарпатской области произведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия Вылоцкому поселковому совету на сумму 3 млн 383 тыс. 372 грн. за незаконную вырубку 62 деревьев, в пределах территории природно-заповедного фонда местного значения, регионального ландшафтного парка «Притисянский», вблизи села Вилок в пределах территории Вылоцкого поселкового совета. Материалы направлены в Прокуратуру Закарпатской области.

Инспекцией Приднепровского округа проведен расчет убытков и предъявлена ​​претензия гражданам на сумму 620 тыс. 347 грн. за незаконный отлов запрещенными орудиями лова водных биоресурсов, на ставку в акватории

г. Березовка на территории с. Антоновка, Долинская ТГ Кропивницкого района. Материалы направлены в ОП №1 (г. Долинская) КРУП ГУНП в Кировоградской области.

Инспекцией Столичного округа направлен иск в Хозяйственный суд Киевской области по отношению к ООО «Фастовское хлебоприемное предприятие» на сумму 2 млн 197 тыс. 968 грн. о возмещении ущерба нанесенного государству за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух без соответствующего разрешения.