Убийство Ярослава Сивого, бывшего директора санатория «Красная калина» в Ровенской области мог заказать брат покойного Руслан Седой и местный уголовный авторитет, депутат Ровенского областного совета Владимир Рашовский.

Такую версию, прежде чем дело спустили на тормоза, рассматривали правоохранительные органы в рамках расследования новых обстоятельств этого резонансного дела

Об этом пишет издание Антикор.

По предварительным выводам, главным мотивом убийства Ярослава Сивого было желание завладеть территорией дорогостоящего оздоровительного актива для дальнейшей продажи или добычи янтаря.

Стоимость комплекса на 2015 год оценивалась Фондом госимущества в 50 млн грн (часть инфраструктуры находится в госсобственности).

Судя по этому, как отмечают правоохранители, санаторий заинтересовал некоторые местные мафиозные группы — представителей мощной в регионе «янтарной мафии», с которой связывают Владимира Рашовского.

По информации бизнес-кругов Ровенской области, Рашовский долгое время «крышивал» санаторий и со временем захотел прибрать ее в свои руки по классической криминальной схеме — доведя санаторий до банкротства через подконтрольные фирмы и аффилированных контрагентов.

Для этого Рашовский вступил в преступное сговор с Русланом Сивым, которому пообещал многомиллионный откуп после дерибана «Красной калины».

По словам людей из окружения Седых, Руслан начал давить на брата и заставлял скупить акции у других совладельцев санатория (которых у «Красной калины» было около 70) с целью его дальнейшей продажи.

Также Руслан «устроил» своих людей на работу в санаторий с целью узнать информацию о состоянии собственности объекта, подкупить ответственных лиц и найти места хранения соответствующих документов.

Как следствие, незадолго до убийства Ярослава, братья из-за этого сильно поскандалили. Более того, некоторые «ставленники» Руслана Сивого были уволены с должностей с громким скандалом.

Убегая от давления брата и скандалов, которые в «Красной калине» становились все чаще, Ярослав часто ездил в Киев, где его и постигла расправа.

«Таким образом версия правоохранителей о заказном убийстве более правдоподобна, чем та, которая существовала сначала – что якобы Ярослава Сивого убили с целью ограбления в лесу под Киевом», — заключают журналисты.