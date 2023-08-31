В Украине единоличным лидером по продажам сигарет Duty Free во время войны стал бизнесмен Артур Гранц.

Об этом пишет портал Антикор.

Гранц является бенефициаром ООО "Дьюти Фри Трейдинг" в пункте пропуска Порубно-Сирет (на границе с Румынией). Так, за 2022 год было "продано" 4 252 700 пачек сигарет (по 25 пачек на покупателя).

Его партнером является народный депутат Андрей Иванчук (член партии "Народный фронт"). Об этом написал в своем Facebook журналист Евгений Плинский .

Так, согласно кассовым чекам каждый покупатель в среднем покупал по 25 пачек сигарет.

"Похоже украинки и их дети (потому что мужчины не выездные) есть и пить отказывались, чтобы попасть в этот чудо-магазин и купить 2,5 блока сигарет. Не отстали и другие магазины Гранца, дав в итоге за год более 10 000 000 проданных пачек, но детализацию оставим на потом. Круто работают ребята, правда? На то и монополисты", – отмечает Плинский.

Duty free – система беспошлинной торговли в международных зонах аэропортов, морских портов, на пассажирских судах (воздушных и морских), на границах стран. То есть, в магазинах дьюти-фри можно купить товары без налогов.

Что известно об Артуре Гранце?

Гранц уже обвинялся в СМИ в схемах по занижению стоимости арендованных помещений, а также в контрабанде сигарет. Однако все эти расследования ничем не закончились.

"Совместное предприятие "БФ Групп" и немецкого оператора Heinemann в 2014 году участвовало и выиграло в конкурсе на аренду площадей в терминале D. Срок договора рассчитан на 10 лет. Можно сказать, что сейчас наша компания оперирует в аэропорту "Борисполь" эксклюзивно", - рассказывал Гранц в интервью Liga .

К примеру, в компании "БФ групп" (магазины в "Борисполе") уполномоченным лицом является Юрий Валентинович Грищенко. Он значится в руководстве, владельцах "БФ Капитал", "БФ экспо". Он также с 2012 по 2019 год был помощником Иванчука.

Подобная схема действует и с сигаретами. Так, только за ноябрь-декабрь 2020 года магазины Duty Free в аэропорту "Жуляны" продали пассажирам 530 584 блока сигарет. По 23 блока на каждого человека. На самом деле, пассажиры даже не знают о том, что они "купили ящики сигарет".

Он признался, что нардеп Иванчук его друг, однако утверждает, что речь идет о личных отношениях, а не о бизнесе.