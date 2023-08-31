Об этом он рассказал на своем канале.

«Самое ценное, что у нас есть, - это жизни людей. Я уже неоднократно говорил, что доктриной нашей безопасности должно быть сохранение жизней солдат и мирного населения», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, мы должны применять всё возможное, что позволит нам максимально сохранить жизни людей. Как отметил Святослав Дубина, в первую очередь это должно быть производство собственного вооружения.

«Но мы продемонстрировали уже за полтора года, что мы готовы бороться, что мы будем бороться. Более того, мы решение это уже приняли. У если у кого-то там есть желание прекратить эту войну какими-то мирными переговорами, то должен огорчить. В Украине есть сила – гражданское общество, которое является вот этим предохранителем от неправильных решений», - заявил Святослав Дубина.

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