Ведьма-некромантка Мария Тихая сообщила, что в сентябре фронт начнет активно двигаться, в частности это касается и Запорожского, и Херсонского, и Донецкого направления.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Токмак готовится к отступлению. Оккупационные власти бегут из Токмака. Этот этнический пророссийский элемент что будет делать в Токмаке? И будут ли до конца сентября убегать из оккупированного Запорожья? Именно те люди, которых завозили для того, чтобы они там пропагандировали русский мир?

Кстати, там в Токмаке может быть самое месиво, Башни падают, стрелять могут, разрушения и т.д., прямо четко здесь. То есть там может быть что-то вроде Бахмута. Деоккупация там будет. Могут убегать.

То есть в Токмаке сейчас будет активно?

С сентября Запорожская область будет более активная, и мы еще услышим не раз о Запорожской области. Потому что с сентября Запорожская, Херсонская будут как можно быстрее деоккупироваться, чем прежде.

Относительно Бахмута. Котел для врага готов? Потому что заместительница министра обороны подчеркнула, что враг также не может полноценно передвигаться по самому городу. В сентябре посыпается фронт в Донецком направлении? Сможем ли мы выбить врага из Бахмута окончательно?

Еще пока нет. Но здесь Смерть падает и Суд, как к завершению все это, очень близко. Шестерка мечей – то есть наше движение начнется. Очень близко, может, это осень, скорее сентябрь. Но близко.

А если говорить об Авдеевке и Волновахе, то что ждет эти военные населенные пункты?

С Волновахой проблемы, а с Авдеевкой… Но тут такой прикол, повсюду, где я спрашиваю за сентябрь, показывает, что активно прямо. Я не знаю, что мы будем делать в сентябре, что они планируют, но тоже самое и Запорожская, и Донбасс, как-то оно повсюду очень активно, в частности Херсонский и Запорожский. То есть здесь всюду показывает, что будет прямо какой-то ад и очень быстро. Даже Бахмут до логического завершения доходит, Смерть падает, и Суд – это конец всего.

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