Общественный деятель Павел Себастьянович пояснил, что, если украинская контрэлита хочет прийти к власти, она должна работать в тех избирательных условиях, которые сегодня существуют.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

Как отмечает гость программы, еще в 1978 году у Китая был ВВП 149 миллиардов, то есть столько, сколько сегодня в Украине. Тем не менее, напоминает он, когда-то у них был Мао Цзэдун, миллионы людей умирали от голода, ловили там воробьев, но это закончилось, когда он умер. Также, добавляет эксперт, мы можем сравнивать свое государство с Турцией и поймем, что дело не в народе, а во власти, ведь если бы в свое время не было Ататюрка, не было бы и сегодняшнего успеха Турции.

«Не было такого, чтобы нация осознала, что Мао Цзэдун – плохо, а Дэн Сяопин – хорошо. В любой стране любой успех начинается с фамилии. Не из общества, не общество созревает, сознает, просвещается, нет. Приходит к власти элита и создает условия, в которых эта страна становится успешной», – объясняет Павел Себастьянович.

По его словам, нужные элиты у нас всегда были в государстве, но это скорее контрэлиты, условно говоря. Как отмечает эксперт, элитой он называет тех, кто уже находится у власти, а контрелитой – тех, кто стремится взять власть и изменить что-то. В то же время в стране, добавляет гость программы, есть люди любого уровня осознания и любых способностей, но на выборах они могут снова выбрать не элиту, а контрэлиту.

«Если выборные условия, выборные правила будут такими же, может так и случиться, что останутся те же люди, которые сейчас есть. Может, но такие люди, как я, которые хотят создать изменения, должны усвоить избирательные технологии, все существующие сейчас условия и даже в тех условиях пытаться обрести власть», - заключает Павел Себастьянович.

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