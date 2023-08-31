Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

Как напоминает эксперт, сегодня коррупция на втором месте по запросу людей. В целом же, рассказывает он, прежде всего людей беспокоит война, на втором месте – коррупция, на третьем – работа, на четвертом – восстановление Украины. В то же время эксперт отмечает, что в Китае есть смертная казнь за коррупцию, но ее уровень там все равно очень высок, то есть эта проблема повсеместна на самом деле.

«Во-первых, я хочу сказать, что чувствуется, что президент действительно хочет менять это, и когда война, а чиновники воруют деньги, он не может сдерживать свои эмоции. Он действительно хочет этот вопрос как-то закрыть», - утверждает Георгий Биркадзе.

Попутно он вспоминает о том, как до 2013 года, то все эти года независимости Украины СБУ занималась коррупционными делами, в частности, отсутствие каких-то громких посадок. Кроме того, констатирует эксперт, мы можем сколько угодно отдавать дела ГБР или СБУ, но человек может просто договориться с прокуратурой, поэтому здесь нужен другой подход.

«Мы хотим видеть не то, сколько получили подозрений, сколько задержали людей, нет, украинское общество хочет видеть, сколько людей за решеткой. Вот конечная цель этого процесса. Поэтому я считаю, что нам прежде всего нужно менять судебную систему. Я не могу сказать, что ничего не сделано по судебной системе, но украинский народ хочет видеть, что действительно процесс «Весна придет – сажать будем» работает, чтобы то, что пообещал президент, действительно так происходит», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе рассказал, мог ли пригожин инсценировать свою смерть.

Также Politeka писала, что Попенко о подготовке домов к отопительному сезону.