Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что украинские беспилотники скорее всего уже вышли в серийное производство.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Благодаря чему эти атаки стали возможными? Украина наконец-то вышла на серийное производство своих беспилотников довольно небольшого размера, но с серьезной дальностью. Эти беспилотники могут нести на себе ощутимы вес, заряд. То есть речь идет о 10-30 килограммах», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, эти беспилотники разных модификаций скорее всего уже вышли в серийное производство. Как отметил Борис Тизенгаузен, это говорит о том, что в ближайшее время россию ждет гораздо больше атак и уничтоженных целей.

«Возможно, для россии это будет неприятным сюрпризом, как и для россиян, но речь будет идти о сотнях одновременных запусков в разные регионы на разную дальность», - заявил Борис Тизенгаузен.

Как писала ранее Politeka, ВСУ продвигаются к Мариуполю, паника у россиян нарастает: «Подразделения вышли на окраины…».

Также Politeka сообщала об атаке дронов на россию: в Украине появились уникальные беспилотники, которые неуязвимы перед ПВО и РЭБ.