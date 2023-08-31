Общественный деятель Павел Себастьянович заявил, что коррупция в Украине процветала все это время прежде всего в Налоговой службе.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Налоговая служба, как яркий пример, не меняется со времен Ющенко, может, даже и с Кучмы. Чем характерен наш госаппарат? У него есть непубличная цель. Функция Налоговой службы – это вымывать из бюджета НДС, это основная функция. То есть мы думаем, что она должна собирать налоги, что-то там по бюджету, но это витринная функция», - отмечает Павел Себастьянович.

В частности, отмечает эксперт, Налоговую службу не реформируют уже очень давно, никогда не было никаких проверок счетной палаты, аудиторской службы, еще со времен Ющенко она занималась тем, чтобы выводить НДС на предвыборную программу, в семью, куда угодно, куда и сейчас уходит. То есть, констатирует он, более 100 миллиардов гривен НДС просто вымываются из бюджета, это основная функция.

По случаю гость программы пересказывает слова одного работника Налоговой полиции из Севастополя еще до аннексии Крыма, который рассказал, что они не требовали ни у кого денег, но им приходилось выполнять команды главы Районной налоговой службы.

«Он раз в месяц давал им котлету в 10 тысяч долларов и деньги для работников Налоговой полиции, с которыми он выполнял все приказы, когда главе Районной налоговой службы нужно было на кого-то наехать, кого-то придушить, и все. То есть, как мы считаем, эти люди прикуривали с НДС или нет?», – рассуждает Павел Себастьянович.

Как сообщала Politeka, Себастьянович рассказал, как изменилась экономика Украины за время войны.

Также Politeka писала о том, что Себастьянович рассказал, как построить в Украине 14 заводов по производству дронов.





