Общественный деятель Анатолий Матвийчук сообщил, что Украина до войны ощутимо начала терять свое значение в Европе.

Об этом он рассказал на канале «Политика и мир».

«У нас сейчас в Украине есть ощутимый диссонанс. Географически Украина занимает большое место в Европе, но что касается интеллектуальной сферы, культурной, то это еще дискутивный вопрос, потому что Украина, по сути, начинала терять свою самобытность, свое значение на европейском континенте», - сообщил Анатолий Матвийчук.

По словам общественного деятеля, только война начала менять ситуацию и значение Украины в Европе. Как отметил Анатолий Матвийчук, при этом условия, приведшие к этой войне, – это огромный комплекс вопросов.

«Наверное, нужно максимально расширять контекст для того, чтобы понять, что происходит. Понятно, что все сейчас происходит в мейнстриме глобальных процессов», – заявил Анатолий Матвийчук.

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