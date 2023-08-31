Украинские военные протестовали новый ударный квадрокоптер STING в поле боя. И теперь разработчики будут собирать его серийно. Об этом в своем Facebook написал один из инициаторов изготовления отечественных БПЛА предприниматель и волонтер Юрий Голик.

Как заявляет предприниматель, небольшие партии дронов STING уже поступают на передовую к военнослужащим, участвовавшим в разработке этого беспилотника.

В борьбе с оккупантами, ударных дронов и коптеров-разведчиков никогда не будет достаточно . Поэтому я убежден, что наш украинский продукт, который к тому же дешевле китайских аналогов, пригодится военным в их сложной работе по ликвидации оккупантов”, — подчеркнул Юрий Голик .

Инициаторы проекта собирают квадрокоптеры STING полностью за свой счет. Ударный дрон способен поражать позиции врага в радиусе более 10 км. С боевой частью весом 3 кг он может находиться в воздухе 25-40 минут и развивать скорость до 80 км в час.

Напомним, ранее команда украинских инженеров приступила к разработке сверхлегких беспилотников самолетов разведчиков SpyGun, которые уже тестируются в боевых условиях. Летательные аппараты обладают высокой защитой от враждебных РЭБ и способны находиться в воздухе до 160 минут. Они предназначены для глубинной разведки и корректировки огня.