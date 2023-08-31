Компании, связанные с родственниками бывшего и.о. директора "Укрэнерго" Всеволода Ковальчука, продолжают быть подрядчиком НЭК "Укрэнерго". В частности, ООО "Хорос", к которой относятся члены семьи Ковальчука.

Об этом говорится в письме Госаудитслужбы, пишет сайт Апостроф.

На одном из контрактов, подрядчиком в котором было это ООО, "Укрэнерго" потеряло 183 млн грн - потому что должностные лица "Укрэнерго" не перечислили стоимость контракта после того, как генподрядчик Inabensa SA не смог выполнять свои обязательства.

"Отсутствие контроля со стороны "Укрэнерго" и не проведение корректировки стоимости контракта на сумму 183 357 591,28 грн (149 842 050,60 грн + 33 515 540,65 грн), возникшее в результате разницы между средствами, уплаченными НЭК "Укрэнерго" "в пользу представительства Inabensa SA и фактической стоимостью работ, выполненных субподрядными организациями, что в свою очередь привело к излишним расходам НЭК "Укрэнерго", - говорится в акте ГАС.

ООО "Хорос" было субподрядчиком при строительстве ЛЭП 750 кВ Запорожская АЭС – Каховская. Стоимость строительства составляла 4,89 млрд. грн. Подрядная организация - испанская Inabensa SA сорвала сроки, потому что находилась в банкротстве. "Укрэнерго" не приняло меры, чтобы взыскать убытки, вызванные нарушением условий контракта на 11,184 млн евро. По данным ГАС, работы выполнялись украинскими субподрядчиками – ООО "Структум" и "Хорос". Разница в стоимости работ от ООО "Структум" в рамках договоров, заключенных с ООО "Хорос", и суммой, которую "Укрэнерго" заплатило генподрядчику – 149,8 млн грн.

Бывший и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук до того, как в 2015 году его назначили на должность, с 2010 по 2013 год возглавлял тендерный комитет компании. "Укрэнерго" работала с компанией "Укрэнергомонтаж", связываемой с окружением Януковича и эксминистра энергетики Бойко. "Укрэнергомонтаж" начал выигрывать тендеры "Укрэнерго" в 2011. За 3 года компания выиграла у НЭК подрядов на 3,78 млрд грн, со стоимостью в 2-2,5 раза выше рыночных. ГФС указывало, что в 2011-2013 "Укрэнерго" провело с нарушениями 12 закупок, на 2,066 млрд грн.

"Ревизией установлена ​​разница между стоимостью приобретенных контрагентами товарно-материальных ценностей и реализуемых ГП "НЕК "Укрэнерго" на сумму 79 752 030 грн, завышение стоимости выполненных работ на общую сумму 14 300 000 грн." и не подтвержденных расходов на 3 400 000 грн", – говорится в судебных материалах.

Генпрокуратура в 2015 году, расследуя, как руководитель "Укрэнерго" времен Януковича лоббировал фирмы семьи на тендерах, добилась доступа к документам компаний, подконтрольных Ковальчуку и его семье, свидетельствует постановление Печерского суда: "Бывший председатель комитета по конкурсным торгам, первый заместитель директора ГП НЭК" ИНФОРМАЦИЯ_3" ЛИЦО_5 , злоупотребляя своим служебным положением в собственных интересах, с целью присвоения государственных средств в период 2010-2014 способствовал и продолжает содействовать подконтрольным ему и членам семьи предприятиям в признании их победителями в государственных закупках товаров работ услуг.

Информацию о компаниях, связанных с родственниками Ковальчука, разъяснили "Наши деньги": "Государственные средства зачислялись ООО "Хорос", а дальше под видом платы за выполненные работы, предоставленные услуги, зачислялись ООО "ВАККА", ООО "Тилос" ", ООО "Производственно-коммерческой компании "Укрбудинвест-2000", учредителем, директором или распорядителем которых является сестра подозреваемого". Речь идет об Анне Ковальчук – сестре Всеволода Ковальчука.

Также в 2014 году "Наши деньги" сообщали: "Директором "Хороса" является Дмитрий Кузник. Лицо с таким же ФИО занимает должность руководителя в ООО "Рейзорс Дистрибьюшин Компани", основным владельцем которого является Всеволод Ковальчук".