Тарологиня Яна Пасынкова сделала расклад таро на боевые действия в Запорожском и Херсонском направлении и сообщила также, как все будет происходить после освобождения Крыма.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Какова будет ситуация в сентябре на Запорожском и Херсонском направлениях? Удастся ли нашим военным продвинуться на этих направлениях?

Запорожское направление со стороны наших ребят – очень героически отразим наступление. Пока отбиваемся и укрепляем позиции. Это Запорожский. Далее – Херсонский. Здесь сложнее из-за ландшафта, но мы опять же героически стоим на своих позициях. Не очень продвигаемся вперед, но ничего, вода камень точит.

Есть ли планы врага отступить из Запорожья и Херсона? Так сказать «жест добро воли». Будут ли они пытаться реализовать планы отступления?

Судя по тому, что мы сейчас с вами видели, нет.

Власти оккупированного Крыма уже собрали свои чемоданы? Готовы ли они переехать в российскую федерацию? Ждать ли нам вообще массовой миграции коллаборантов из Крыма в россию? Какие настроения сейчас царят в Севастополе и «Крымском совете»? Они готовы бежать или планируют сражаться?

50% рашистов или пророссийских людей переобуются в воздухе моментально, когда туда зайдут наши ВСУ, моментально. Но судьба Крыма очень зависит от условия соглашения, которое ждет нас в ближайшие 2-3 месяца. Дай бог, чтобы мы, простые люди, о нем узнали. Поэтому половина будет убегать, а другая половина будет просто переобуваться в воздухе.

Заключат ли до января следующего года договор, гарантирующий безопасность Украины? Если да, то каковы условия такого договора? Будет ли он нарушен?

Такой договор будет заключен до февраля следующего года. Будет ли он гарантировать в реальной жизни безопасность, потому что то, что на заборе написано, там не висит, понимаете? Этот договор, который будет принят до февраля 2024 года, это начало нашей с вами безопасности, и это начало связанных рук рашистов. Пусть так и случится.

Как сообщала Politeka, Шатилович сообщил, что мятеж в россии неизбежен, а самое интересное будет происходить именно этой осенью.

Также Politeka писала о том, что Бюн предупредила о провокациях россиян на границах.