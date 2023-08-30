Общественный деятель Павел Себастьянович заявил, что на самом деле бизнес заинтересован строить в воюющих странах заводы по изготовлению оружия, и Украина должна этим воспользоваться.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мы сейчас тратим на эти закупки 2 миллиарда гривен каждый день. То есть в день 2 миллиарда гривен через Prozorro тратятся на что угодно, на дороги, на какие-то услуги, на уборку территории, на благоустройство, на озеленение, на клен широколистный», - рассказывает Павел Себастьянович.

В то же время, напоминает он, Федоров объявил сбор на дроны, это всего лишь 235 миллионов гривен, сумма, которая тратится куда-то ежедневно, – это в 10 раз больше, это было бы не 10 тысяч дронов, а 100 тысяч. К тому же, добавляет гость программы, мы могли бы сделать большее, мы могли бы построить завод. По словам предпринимателя, любой завод с любой технологией стоит примерно 50-100 миллионов долларов, завод по производству дронов будет стоить дешевле, если это стволы, артиллерия, это будет где-то 100 миллионов.

«50 миллионов долларов – это 2 миллиарда гривен, а 2 миллиарда гривен мы тратим каждый день. Мы можем прекратить расходы, все закупки на 2 недели и построить 14 заводов, и начать сами производить. Я понимаю, что это не моментально, но какие нам нужны заводы? Это производственные линии. Просто покупаешь оборудование, оно приходит, ты устанавливаешь, оно начинает работать», - объясняет Павел Себастьянович.

Также он утверждает, что нам бы продали для этого все необходимое, в частности, Турция, еще и даже проинвестировала бы свою долю, чтобы мы производили вооружение. Как объясняет эксперт, на самом деле мир, производящий вооружение бизнес, заинтересован, чтобы в воюющих странах строить свои заводы.

Как сообщала Politeka, Загородний пояснил, что израильская модель безопасности для Украины – это не пятая статья НАТО, но это долгосрочные выгодные гарантии.

Также Politeka писала о том, что в Киеве подписали меморандум, чтобы привлечь руководство рф к ответственности.