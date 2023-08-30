Эксперт отмечает, что НБУ продает ТЭЦ городскому совету, который не справляется с долгами

Национальный банк Украины, находящийся под руководством Андрея Пышного, делает шаги к тому, чтобы "слить" Белоцерковскую ТЭЦ подсанкционному гражданину российской федерации Павлу Фуксу. При этом регулятор может "потерять" 1,6 млрд. грн.

Об этом стало известно благодаря новой публикации от Telegram-канала "Свободный".

В Telegram-канале появилась информация, что по этой теме будет подниматься вопрос об обращении в Комитет Национальной безопасности и обороны Украины в парламенте.

Очень коротко. Смотрите.

Первый №1 – уголовное производство, где фигурирует Глиняный Леонид – Председатель наблюдательного совета Белоцерковской ТЭЦ. Производство о том, что он пытается захватить Белоцерковскую ТЭЦ в пользу – Инвестохилс Веста.

Скрин №2 — уголовное производство о госизмене, где через компанию Павла Фукса (подсанкционированного гражданина РФ) Инвестохилс Веста пытаются захватить контроль над стратегическими энергетическими объектами для подрыва обороноспособности.

Скрин №3 – 3.08.2023 НБУ соглашается продать Белоцерковскую ТЭЦ за 298 млн грн Белоцерковскому горсовету.

Вы спросите и как это связано? – смотрите, тема стара как мир.

Глиняный Леонид – председатель наблюдательного совета Белоцерковской ТЭЦ, который пытался силой захватить ТЭЦ, но не получилось и попал под уголовное преступление – человек Фукса, это вы уже поняли. Как и структуры, через которые они пытались все это провернуть.

Нацбанк продает ТЭЦ горсовету. Горсовет не справляется с долгами (например, более миллиарда перед Нафтогазом) и... передает в концессию. А Наблюдательный совет возглавляет кто? – Правильно, люди Павла Фукса.

Здесь еще момент, вот официальный сайт НБУ, на конец 2015 года Нацбанк оценивает ТЭЦ в 1,9 млрд. гривен. Сегодня – в 298 млн. грн.

Вопрос: где Андрей Пышный потерял 1,6 млрд гривен? Кстати, Леонил Глиняний – депутат Киевского областного совета.