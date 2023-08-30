Общественный деятель Павел Себастьянович объяснил, что во время войны мы должны были еще больше развивать экономику, тем более, что получаем такую колоссальную западную помощь.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я считаю, ничего не улучшилось, это мы видим по всем показателям, то есть и по уровню жизни, и по экономическому росту, и по месту Украины во всевозможных международных рейтингах. Основной рейтинг – это рейтинг экономической свободы, мы там на 130-м месте из 174 стран. То есть это очень низкое место. И за эти годы, с 2019 по 2022 год, мы упали на 4 пункта, то есть были на 126, а сейчас на 130», - рассказывает Павел Себастьянович.

В этом же рейтинге, добавляет он, рядом с Украиной какие-то африканские страны, даже все постсоветские государства выше, разве, может быть, Туркменистан рядом. Тем не менее, подчеркивает эксперт, страны Балтии – в первой 20-ке, Казахстан, Армения тоже близко к первым, россия и беларусь где-то на 90-х, 100-х местах, но Украина еще дальше.

А война, объясняет гость программы, наоборот требует развития экономики, особенно тогда, когда нам идут такие сумасшедшие деньги как помощь. По его словам, сейчас в бюджете денег хватает даже больше, чем нам нужно, на социальные нужды по крайней мере, потому что мы видим, какой у нас праздник жизни сейчас на местных закупках: сотни миллионов гривен сливаются на асфальт, на мосты, на бассейны, на фонтаны. К тому же, добавляет эксперт, на финансирование этих тендеров попадают деньги и из помощи, потому что все они находятся первично в центральном бюджете.

«То есть у нас денег столько… Такого никогда не бывало в Украине, чтобы было столько денег, чтобы чиновники даже не знали, куда тратить», - подчеркивает Павел Себастьянович.

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