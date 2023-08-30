Военный Святослав Дубина сообщил, что в Украине не могут отказаться от проверок бизнеса, потому что этого требуют европейцы.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Власти сказали, что нужно держать баланс, что невозможно полностью отказаться от проверок, потому что вроде бы этого требует Евросоюз и МВФ, что нужно достигать договоренностей между бизнесом и Евросоюзом», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, этот баланс в секторе бизнеса планируют достичь посредством создания одного органа, который будет заниматься всеми проверками на предприятиях. Как отметил Святослав Дубина, бизнес при этом должен терпеть все эти проверки, платить налоги и терпеть неэффективность государственных учреждений.

«То есть все планируют сконцентрировать в каком-нибудь одном органе. Как это сделать, вообще непонятно. Как будет один орган проверять и пожарную безопасность, и кассовую дисциплину, и санитарные условия, и жалобы от потребителей», – заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, не имеют морального права: военный Святослав Дубина заявил, что чиновники не должны получать более высокие зарплаты, чем военные.

Также Politeka сообщала, что Эльвира Кириленко рассказала, почему в Украине хотят приравнять коррупцию к госизмене: «Это самый важный момент».