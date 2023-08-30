Об этом он рассказал на своем канале.
«Власти сказали, что нужно держать баланс, что невозможно полностью отказаться от проверок, потому что вроде бы этого требует Евросоюз и МВФ, что нужно достигать договоренностей между бизнесом и Евросоюзом», - сообщил Святослав Дубина.
По словам военного, этот баланс в секторе бизнеса планируют достичь посредством создания одного органа, который будет заниматься всеми проверками на предприятиях. Как отметил Святослав Дубина, бизнес при этом должен терпеть все эти проверки, платить налоги и терпеть неэффективность государственных учреждений.
«То есть все планируют сконцентрировать в каком-нибудь одном органе. Как это сделать, вообще непонятно. Как будет один орган проверять и пожарную безопасность, и кассовую дисциплину, и санитарные условия, и жалобы от потребителей», – заявил Святослав Дубина.
Как писала ранее Politeka, не имеют морального права: военный Святослав Дубина заявил, что чиновники не должны получать более высокие зарплаты, чем военные.
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Также Politeka сообщала, что Эльвира Кириленко рассказала, почему в Украине хотят приравнять коррупцию к госизмене: «Это самый важный момент».