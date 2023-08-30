Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что путин ни за что бы не простил пригожину его бунт, а потому он действительно умер и это не была инсценировка смерти.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Когда пригожин сел в самолет, я уверен, ему закрыли двери ФСБшники, и его сопровождали, пока не убедились, что он в самолете», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

Поэтому, убежден он, все разговоры о возможной инсценировке смерти пригожина – это чушь. По случаю эксперт отмечает, что за все время своего правления путин не прощал никого, кто унижал его, в частности, можно вспомнить даже Скрипалей. Потому, констатирует он, после восстания вагнеровцев ни у пригожина, ни у его бойцов не было шансов, поэтому в подорванном самолете точно был пригожин.

В то же время сейчас, рассказывает эксперт, в россии сделали пригожину мемориал, люди туда носят цветы, а самого главаря «вагнера» называют героем. Поэтому, констатирует он, можно только представить, что происходит в головах этих людей, если они так восхваляют того, кто убивал наших ребят, вот они были настоящими героями. Попутно он напоминает, что и сами вагнеровцы – это люди, которые были за решеткой, это зеки, рецидивисты.

«Я уверен, что это был он (ред. – пригожин в самолете) и это была месть от путина. Я также думаю, что было бы лучше взорвать самолет изнутри, потому что не было бы столько вопросов. Взорвать изнутри самолет – это очень мало людей, которым нужно давать команды, то есть кто-то принес и положил в самолет бомбу. Я считаю, что это было бы легче сделать, но почему-то говорят также, что сработало ПВО. Я думаю, может быть и так, но нужно было давать больше команд», – рассуждает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Биркадзе объяснил, что после войны Украина станет лучше и патриоты нашего государства вернутся.

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