Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

В Курской области были взрывы, красиво вжарили по их самолетикам, по военным базам. Повторятся ли еще взрывы в курской области и послабит ли это позиции врага? Что вообще сейчас происходит в курской области? Что там враги планируют делать – бежать, укрепляться?

Думают разыграть спектакль. У них стоит вопрос – разыграть спектакль с курской атомной станцией или же не разыграть. Обвинить при этом они хотят украинские Вооруженные силы, что это они нанесли удар. Вот вопрос у них – делать это сейчас или же делать позже. Этот вопрос висит. То есть у них остается мысль предоставить картинку Западу, что террористы – это Украина, а не они, они типа все по закону делают.

Что в белгородской и брянской республиках происходит? Что враг сейчас делает там, есть ли ротация военных на границе, планируют ли они усиливать свой военный контингент за счет мобилизованных на территории белгородской и брянской областей?

От именно там, где около границы, тоже могут быть какие-то жертвы, какой-то тайный план. То же самое: нанести удар самим и обвинить украинские Вооруженные силы, что они бьют по мирным домам. Карта манипуляции, сейчас все действия направлены на то, чтобы обвинить украинские Вооруженные силы в том, что они не совершали. Чтобы они там усиливались, нет, они больше на какую-то подлость идут, там карта хитрости, подлости, обмана.

Они планируют это делать на протяжении нескольких недель?

То, что касается границы, это может быть белгородская, это может быть брянская область, это может быть какая-нибудь другая область, но то, что они планируют, да.

Удастся ли им обвинить Украину?

Нет, не удастся, не поверят им, нет. Карта пассива. Нет, не поверят в это, но что-то они тут мутят, тайный план с жертвами. Это может быть в беларуси, как вариант. И еще это, я так понимаю, Польша.

Как сообщала Politeka, Шатилович сообщил, что мятеж в россии неизбежен, а самое интересное будет происходить именно этой осенью.

Также Politeka писала о том, что Краев рассказал, в чем сложность отношений Украины и Западных Балкан.