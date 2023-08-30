Об этом она рассказала на своем канале.
«В чем вообще отличие госизмены от любых других преступлений? Отличие в том, что подозреваемому в госизмене суд в качестве меры пресечения может выбрать только один вариант – это взятие под стражу», - сообщила Эльвира Кириленко.
По словам автора канала, за госизмену не рассматривают вариант выхода из СИЗО под залог. Хотя, как отметила Эльвира Кириленко, мы привыкли уже, что все чиновники, которых подозревают в коррупционных преступлениях, выходят под залог, и о них и их преступлениях в итоге забывают.
«И это самый важный момент, почему коррупцию хотят приравнять именно к госизмене. Также в случае принятия законопроекта, подозреваемые в коррупции будут отправляться в тюрьму сразу после получения статуса подозреваемого», - заявила Эльвира Кириленко.
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