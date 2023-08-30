Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что в Украине могут принять закон, согласно которому коррупцию приравняют к госизмене.

Об этом она рассказала на своем канале.

«В чем вообще отличие госизмены от любых других преступлений? Отличие в том, что подозреваемому в госизмене суд в качестве меры пресечения может выбрать только один вариант – это взятие под стражу», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, за госизмену не рассматривают вариант выхода из СИЗО под залог. Хотя, как отметила Эльвира Кириленко, мы привыкли уже, что все чиновники, которых подозревают в коррупционных преступлениях, выходят под залог, и о них и их преступлениях в итоге забывают.

«И это самый важный момент, почему коррупцию хотят приравнять именно к госизмене. Также в случае принятия законопроекта, подозреваемые в коррупции будут отправляться в тюрьму сразу после получения статуса подозреваемого», - заявила Эльвира Кириленко.

Как писала ранее Politeka, медик с помощниками хотел нажиться на «диагнозах» уклонистов, его поймали на горячем: кадры задержания.

Также Politeka сообщала про скандал с участием представителей ТЦК на Полтаве, видео: в дело вмешалась полиция.