29 августа рейдовой группой Госэкоинспекции совместно с егерской службой ООО «СМГ «Бобрицкое» в ходе осуществления мер, направленных на предотвращение и выявление административных правонарушений, на территории бывшего Краснопольского района был зафиксирован факт незаконного добывания европейской косули.
На месте происшествия, где непосредственно находились нарушители, обнаружено оружие, из которого убито животное и тушу животного, которое преступники уже успели обработать. Для выяснения всех обстоятельств сразу была вызвана следственно-оперативная группа Краснопольского районного управления полиции.
Согласно статье 85 (часть 2) Кодекса Украины об админправонарушении вышеуказанное нарушение влечет наложение штрафа на граждан от 6 до 120 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией ружей и других орудий и средств совершения правонарушения, которые являются частной собственностью нарушителя, и незаконно животных или без таковой или лишения права охоты на срок до трех лет с конфискацией ружей и других орудий и средств совершения правонарушения, являющихся частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых объектов животного мира или без таковой и на должностных лиц - от 90 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, которые являются частной собственностью нарушителя, и незаконно добытых объектов животного мира или без таковой.Решение о наложении админвзыскания будет принято в судебном порядке.
Кроме того, преступникам придется возместить ущерб в размере 32 тыс. грн. Полиция открыла уголовное производство: сведения внесены в ЕРДР. В настоящее время следствие продолжается.