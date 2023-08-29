29 августа рейдовой группой Госэкоинспекции совместно с егерской службой ООО «СМГ «Бобрицкое» в ходе осуществления мер, направленных на предотвращение и выявление административных правонарушений, на территории бывшего Краснопольского района был зафиксирован факт незаконного добывания европейской косули.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.