Журналистка Екатерина Котенкова сообщила, какими будут минимальная зарплата и пенсия в Украине в ближайшие годы и рассказала, будет ли это отвечать реальному росту цен.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«В Украине на следующий год ожидается повышение минимальной зарплаты и пенсии. Названы новые суммы, на которые могут рассчитывать украинцы. Министерство финансов разрабатывает бюджет на следующий год, и Кабмин планирует передать Верховной Раде новые показатели», - сообщает Екатерина Котенкова.

В частности, рассказывает она, минимальная зарплата – 8 тысяч, то есть она вырастет на 1300 или на 19,4%, с января ее размер составит 7100, в июле ее повысят до 8 тысяч. А минимальная пенсия, добавляет журналистка, увеличится до 2361 гривен, то есть вырастет на 268 гривен или на 12,8%.

То есть, констатирует она, цены за 2022, 2023 год и уже в следующем году вырастут примерно на 52%, больше, чем на половину. Тем не менее, объясняет журналистка, чтобы повышение пенсии компенсировало стремительное повышение цен, нужно, чтобы минимальная выплата составляла 2944 гривны, а не только 2361 гривну.

«Экономически обоснованная минимальная зарплата в следующем году должна быть на уровне 9893 гривны, однако уровень минимальной зарплаты не вернется на показатель до полномасштабной войны даже в 2026 году. В 2025 году он составит 8370, в 2026 – 8956 гривен. И правительство также не рассчитывает на значительные увеличения минимальной пенсии: в 2025 – 2573, в 2026 – 2774», – рассказывает Екатерина Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова сообщила, что правительство намерено изменить механизм расчета пенсии и индексации.

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