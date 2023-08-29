Об этом пишет Gazeta.ua.

Привет из Лазурного Побережья

В августе 2022 года вышла первая серия скандального расследования Михаила Ткача для издания "Украинская правда", которое называлось " Батальон Монако ". Сюжет освещал жизнь украинской политической и бизнес-элиты, сбежавшей от войны в Украине на Лазурное Побережье Франции и к Княжеству Монако. Тогда географические знания украинцев расширились – кроме Ниццы и Монте-Карло они запомнили названия новых топонимов вроде Кап-д'Ай и Сен-Жан-Кап-Ферра. Здесь летом 2022 "держали фронт" действующие и бывшие депутаты Верховной Рады, а также известные бизнесмены.

Героями расследования стали Вадим Столар, братья Григорий и Игорь Суркисы, Вадим Ермолаев, Игорь Абрамович, Константин Жеваго, Сергей Левочкин, Александр Ярославский, Виталий Хомутынник.

Расследование вызвало общественный резонанс, а название "Батальон Монако" распространилось на всех сбежавших из Украины и "приближающих победу" на лучших пляжах мира.

Появление «Монако»

Вскоре в популярном в Украине мессенджере Telegram появился телеграмм-канал под названием " Батальон "Монако ". Внутри медиасообщества начали обсуждать слухи относительно его владельца, ведь информации не было ни одной. правды", или даже канал кого-то, причастного к одному из участников Батальона (для того, чтобы "перебить повестку дня" или "мочить конкурентов", пользуясь созданным журналистами хайпом).

Украинский Telegram – источник новостей и фейков

Аудитория украинского сегмента Telegram значительно выросла после российского полномасштабного вторжения. По результатам социологического опроса, проведенного КМИС в декабре 2022 года по заказу Украинского института медиа и коммуникации (УИМК), 63,3% украинцев начали читать телеграмм-каналы для получения новостей именно после 24 февраля 2022 года, тогда как до полномасштабного вторжения таких было только 35,9%.

По состоянию на февраль 2023 года, по данным социологической группы "Рейтинг" , мессенджеры почти догнали национальное телевидение по уровню доверия украинцев и стали одним из основных источников информации (41% граждан получают общественно-политические новости именно из мессенджеров).

Аудитории крупных телеграмм-каналов выросли до таких значений, что привлекли к ним внимание не только новых подписчиков, но и государственных органов безопасности и врагов Украины. Ведь во время войны и в межвоенное время важно знать, кто имеет возможности влиять на общественное мнение, распространяя информацию и фейки. Особое внимание привлечено к тем, кто стал так называемыми каналами-миллионниками (т.е. имеет аудиторию более 1 миллиона подписчиков). "Батальон "Монако" относится именно к таковым.

По состоянию на август 2023 года, сервис статистики TGStat ставит Батальон "Монако" на 11 место по количеству подписчиков среди всех каналов, которые определяют себя украинскими и 9 место среди публичных. сегодня…" и пророссийский канал "Анатолий Шарий" (они сознательно определяют себя украинскими, чтобы влиять на украинскую аудиторию).

Если посмотреть по категориям, то "Батальон "Монако" занимает пятую позицию в категории "политика" и третью среди украинских каналов по количеству подписчиков.

То есть, можно утверждать, что канал "Батальон "Монако" является одним из самых влиятельных в Украине, а потому заслуживает придирчивого внимания.

Что по контенту "Монако"

За время своего существования канал "Батальон "Монако" не попадал в мониторинговые исследования институций, которые оказывают пророссийское влияние или манипулятивную подачу информации. Канал является одним из тех, кто прицельно бьет по конкретным людям, в действиях которых выявили коррупционную составляющую.

На скриншотах выше типичный контент по теме коррупции в органах высшей власти и местного самоуправления.

Хайп или реальная борьба – мы спросили владельца канала "Батальон "Монако"

Поскольку в открытом доступе нет информации о владельце "Батальона "Монако", то наше издание через администраторов тг-канала договорилось об общении с человеком, который назвал себя основателем и владельцем. Мы поставили ему вопрос о том, кто он, какую цель себе ставит да реальна ли его борьба с коррупцией, или это просто заработок на хайпе.

Связано ли создание канала с расследованием УП?

Идея создания Telegram-канала появилась в начале войны, когда все пророссийские чиновники, политики, бизнесмены, партии и элита улетели в теплые края. Были разные расследования об их жизни в Монако, но они были единичными. Мы решили провести больше расследований, опубликовать больше материалов и разоблачений.

И как вы оцениваете свой успех?

Первая задача, которую мы поставили перед собой – добиться того, чтобы канал читали не только обычные люди, но и чиновники. После активной рекламы к нам начали писать чиновники разного уровня, от региональных до топовых с Банковой. Они сдавали своих конкурентов со всеми подробностями: где, с кем, как и на чем они зарабатывают. Затем многие чиновники начали пересылать друг другу наши расследования и еще больше посылать интересную информацию для расследований. Сейчас нас действительно читает весь офис президента.

Вы работаете на политиков?

Мы нравимся обществу тем, что у нас есть полноценная информационная площадка, открытые и лояльные модераторы, и мы никогда не банили людей из-за их политической позиции. У нас освещаются все точки зрения, все политические силы, мы аполитичны и публикуем всех. У нас каждый может высказать свое мнение, поскольку имеет на это право. Каждый может быть услышан и отыскать собственных единомышленников. Каждый может отправить материалы, и его анонимность и безопасность будут сохранены.

Как насчет достоверности информации и фейков?

Мы с уважением и осторожностью относимся к нашим источникам информации и проверяем всю входящую информацию.

Каковы реальные кейсы вашего влияния на власть?

Очень часто такая информация от подписчиков приводила к инициированию расследований среди чиновников, за которыми следовали проверки, подозрения, устранения, суды и приговоры за выявленные факты коррупции, бездействия, халатности и т.д. В настоящее время этот механизм борьбы с коррупцией и нечестными чиновниками очень востребован, поскольку приводит к реальным и быстрым результатам. Вспомните случай с Одесским военком-миллионером, нардепами Торохтием, Холодовым и другими громкими делами, где участие нашего Telegram-канала сыграло не последнюю роль.

Кто вы?

Я украинец. Родился в центральной Украине. Пришел в Telegram по бизнесу. Я не буду раскрывать себя в целях безопасности. Поймите, есть расследования, опубликованные в моем Telegram канале, которые привели к ряду громких увольнений и скандалов. И я уверен, что Батальон "Монако" будет продолжать играть важную роль в борьбе с коррупцией и нечестными чиновниками в Украине.

Выводы

В условиях полномасштабной войны в Украине сформировался пул телеграмм-каналов с миллионными аудиториями, часть из которых анонимна. Высокая популярность телеграмм-каналов среди аудитории объясняется их удобством и получением новостей в режиме реального времени с помощью смартфона. Владельцы большинства каналов остаются неизвестными. Непрозрачность в вопросах финансирования создает ряд рисков безопасности, поскольку тг-каналы с миллионными аудиториями являются инструментами информационной войны.

Пока не существует инструментов, которые могли бы проверить владельцев канала и проверить его на присутствие враждебного или манипулятивного контента. Есть исследования "Детектор Медиа", которые "в ручном режиме" обнаружили 300 телеграмм-каналов , отравляющих украинское информационное пространство. Тем не менее, самым важным остается доверие читателей к контенту канала – только они лично могут идентифицировать резкое изменение риторики, заподозрить манипуляцию или выявить внезапную пророссийскую направленность публикаций. Обычно это завершается отпиской.

Поэтому можно утверждать, что топ рейтинга тг-каналов с верифицированной проукраинской позицией (Батальон "Монако", Всевидящее ОКО, Инсайдер UA, Лачен пишет, Николаевский Ванек, Реальная Война, Трух Украина, Украина Сейчас, Украина Online) проверены миллионами подписчиков. Несмотря на отличные от традиционных СМИ подходы к публикации информации, включая разоблачение коррупционеров, эти каналы помогают украинцам узнать правду и сделать собственные выводы.