Об этом он рассказал на своем канале.

«У нас нет неотвратимости наказания, у нас нет системы уголовной юстиции, которая должна отвечать за справедливость, у нас вообще не наблюдается решение вопросов, касающихся справедливости. Именно поэтому я хочу выйти с инициативой о запрете выплат чиновникам, работающим в государственных учреждениях», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, госслужащие не должны получать больше, чем военные, которые сейчас на передовой рискуют собственными жизнями. Как отметил Святослав Дубина, у чиновников просто нет морального права получать больше денег, чем наши защитники.

«Даже если нет такого закона, и вы получаете больше, чем человек на передовой, который сейчас жертвует своей жизнью, вы должны эти средства направить на дроны, на обеспечение защитников. То есть у вас нет морального права использовать эти средства», - заявил Святослав Дубина.

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