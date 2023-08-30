Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что после войны Украина станет лучше и патриоты нашего государства вернутся, но есть и те, кто не ценят независимость и останутся за границей.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Люди увидят, что наша страна уже другая, она становится лучше, я уверен, тогда любой патриотический человек вернется в Украину», – утверждает Георгий Биркадзе.

Да, констатирует эксперт, сегодня многие украинцы выехали заграницу по разным причинам, но, в частности, у него тоже были такие возможности, но никогда не возникало ни мысли даже куда-то поехать и покинуть Украину. По его словам, с первого дня войны он только и думал над тем, как помочь своему государству, чем можно быть полезным в такое непростое время, и именно так нужно и воспитывать наших детей.

Попутно эксперт рассказывает, что знает многих людей, которые сегодня живут в Германии и не хотят возвращаться, потому что здесь они зарабатывали 1000 долларов в месяц, а там они эти 1000 долларов могут получать просто как помощь. Потому, констатирует он, эти люди не видят причин приезжать сюда и зарабатывать. По мнению эксперта, хотя у этих людей есть украинские фамилии и они родились здесь, нельзя сказать, что они любят нашу страну.

«Нам всем нужно любить свое государство, воспитывать своих детей так, чтобы они ценили независимость, свободу, полученную такой кровью. Да, тяжело жить сегодня в Украине, но нужно сделать все, чтобы никогда ни у кого не было желания жить где-нибудь еще», - объясняет Георгий Биркадзе.

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