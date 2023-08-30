Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Есть основные вещи, которые Украина должна получить после войны. В частности, Украина должна стать новым геополитическим лидером Восточной Европы вместо россии. Сегодня россия – лидер Восточной Европы, но там демократия абсолютно декоративна, народы страдают, развития в странах нет, свободы нет. Единственная альтернатива, которая есть – это именно Украина», - сообщил Юрий Буздуган.

По словам геополитика, все страны смотрят на Украину с надеждой, для многих именно мы можем стать отличной альтернативой, поводырем для народов, которые живут на этом пространстве. Как отметил Юрий Буздуган, мы должны повести народы за собой.

«Условно говоря, Украина должна их (страны Восточной Европы – Ред.) собрать как лидер и договориться с ними, как мы будем жить после войны, после победы свободы и демократии», - заявил Юрий Буздуган.

Как писала ранее Politeka, политик Дмитрий Спивак заявил, что Украине нужно наладить контакты с Азией, Ближним Востоком.

Также Politeka сообщала об Украине и Западных Балканах: эксперт рассказал, в чем трудности отношений.