Идеолог Олесь Доний прокомментировал словами сенатора США от Республиканской партии Линдси Грэма о том, что в следующем году в Украине должны пройти выборы, даже несмотря на войну.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По словам эксперта, сегодня выборов в Украине не хочет, в частности, само общество. Как он объясняет, это объективная реальность, когда начинаешь говорить о выборах, вокруг все начинают говорить, что сейчас все для фронта, главное – победить. С этим, констатирует идеолог, не поспоришь, действительно нам нужно побеждать. С другой стороны, рассказывает он, выборов не хочет власть, вообще любая власть не хочет, чтобы ее переизбирали, это всегда риск.

«И, конечно, выборов не хочет фашистская россия, путин, они вообще хотят уничтожить Украину, а больше всего их бесит в Украине наша демократия, то, что у нас есть выборность, сменность власти. Они этого не понимают, в матрице русского мира демократия не понятна, поэтому они, конечно, не хотят никакой выборности и вообще демократии в Украине», - отмечает Олесь Доний.

В то же время, констатирует эксперт, хочет выборов в Украине сейчас не так много людей, но эти люди точно думают о демократии и привыкли в ней жить. Сам же он утверждает, что демократ, к тому же, еще и успел сразиться против Советского Союза и его коллегиальной партийной диктатуры.

«И мы, те, кто боролись за независимость Украины, боролись в том числе и за демократию, за право выбирать самостоятельно власть», - подчеркивает Олесь Доний.

Доний – автор концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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