Юристы и эксперты со всего мира совместно работают над тем, чтобы привлечь россию к ответственности за преступление агрессии против Украины.

Представители Межфракционного депутатского объединения Верховной Рады «Трибунал для российских агрессоров», Всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины» и Международной ассоциации юристов подписали в Киеве меморандум о создании Специального международного трибунала по привлечению высшего военно-политического руководства рф к ответственности за преступление агрессии против Украины.

«Главной целью меморандума является объединение усилий более 100 тысяч юристов, адвокатов, судей по всему миру в вопросе адвокации создания Специального международного трибунала для путина и его приспешников. Начиная с 1947 года Международная ассоциация юристов имеет специальный консультативный статус в Генеральной Ассамблее ООН. Это очень ценно для Украины, поскольку создание трибунала именно через решение Генассамблеи ООН является на сегодняшний день наиболее приемлемой моделью. Подписанием этого меморандума мы должны выйти на результат, на результат того, чтобы суд был создан, а преступники были наказаны. Будет трибунал, будет победа», – объяснил народный депутат Украины Александр Качура.

Как отметил посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич, сегодня МКС в Гааге расследует ситуацию в Украине на предмет совершения преступления геноцида, преступления против человечности и военных преступлений, но в отношении четвертой категории - преступления агрессии - пробел, ведь нет ни одного международного суда или трибунала, имеющего юрисдикцию привлекать к ответственности за это преступление. Как раз специальный трибунал, утверждает посол, будет иметь юрисдикцию по расследованию и преследованию за преступление агрессии против Украины.

«Нам нужен трибунал, который создаст новую правовую подоплеку, чтобы такого больше никогда не было, и чтобы международное публичное право не погибло, а наоборот вышло на новый уровень. Иначе, если мы сейчас дадим этой ситуации просто как-нибудь потеряться, затереться, исчезнуть, то преступления агрессии будут повторяться. Поэтому рано или поздно этот вопрос необходимо решить. И лучше, чтобы мы решили его сейчас. Убежден, что подписание этого меморандума даст положительный результат», - подытожил президент Всеукраинской общественной организации «Ассоциация юристов Украины» Николай Стеценко.

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