НЭК "Укрэнерго" за средства, полученные от международных финансовых организаций, заключила контракты с рядом иностранных фирм, после чего эти работы выполнили украинские субподрядчики. Таким образом, убыток составил 666,4 млн грн.

Сообщает сайт Апостроф.

Об этом говорится в результатах аудита "Укрэнерго", проведенного Государственной аудиторской службой.

Так, за счет денег от международных партнеров "Укрэнерго" заключило контракты с подрядчиками - представительством испанской Instalaciones Inabensa SA, представительством азербайджанской Azenco ASC и украинскими ООО "Хорос" и Корпорацией производственных и коммерческих предприятий "СОЮЗ", которые должны были выполнить ряд строительных работ по поставкам оборудование.

Аудиторы отмечают: "Фактически выполнение работ и поставка оборудования по заключенным НЭК "Укрэнерго" контрактам осуществлялось отечественными субподрядными организациями".

"Ревизионными действиями установлено, что фактическая стоимость работ, выполняемых субподрядчиками для указанных предприятий-подрядчиков, с которыми НЭК "Укрэнерго" заключила контракты, меньше на 666,4 млн грн, чем предусмотрено этими контрактами", - говорится в письме ГАС в Кабмин.

Примером таких контрактов названо соглашение между "Укрэнерго" с ООО "Совместное Казахтанско-Украинское предприятие "Союзкомплект" (Республика Казахстан) по объекту строительства "Техническое перевооружение ПС 330 кВ "Новокиевская". В нем говорилось о поставках и установке оборудования по цене $31 млн 286,4 тыс.

"Установлена ​​разница между стоимостью субподрядных работ и стоимостью предусмотренных работ по контракту на общую сумму 280,5 млн грн, или 32,7%, от общей стоимости контракта, что свидетельствует о необоснованном (лишнем) расходовании средств НЭК "Укрэнерго" и завышении потребности в привлечении кредитных средств МФО", – говорится в отчете аудиторов.

Государственные аудиторы указывают, что указанное, в частности, является следствием того, что форма контрактов, заключенных за счет средств МФО, не позволяет обеспечить действенный контроль за эффективным использованием кредитных средств, поскольку не предусматривает применение требований законодательства Украины в сфере строительства.