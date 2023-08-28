Об этом он рассказал на своем канале.

«Кто официально будет принят в БРИКС с 1 июня 2024 года? Это не самые слабые и бедные страны: Аргентина, Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Бангладеш, и речь идет уже об Иране», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, помимо того, что Китай стремительно расширяет БРИКС и ставит перед собой амбициозные цели, еще и Иран не покидает своих попыток создать ядерное оружие. Как отметил Дмитрий Спивак, у США может и не хватить рычагов влияния, чтобы это предотвратить.

«А если это произойдет, значит, еще одна не совсем адекватная страна появится, которая владеет этим страшным видом вооружения. Посмотрите, что КНДР творит, каждые две недели Ким Чен Ын что-то там испытывает», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал, когда может начаться военный конфликт с Тайванем: «Приготовления Китаю очень понадобятся».

Также Politeka сообщала, что аналитик рассказал о новом уровне противостояния блоков: «БРИКС или «G7».