Об этом он рассказал на своем канале.
«БРИКС – это серьезная партнерская коалиция. И БРИКС расширяется, а это уже будет под 45% всех мировых нефтяных запасов. Еще одно расширение БРИКС, и где-то к 2025 году образуется прямая конкуренция с G7 по ВВП», - сообщил Дмитрий Спивак.
По словам политического деятеля, представители Египта акцентировали внимание на том, что вступают в организацию.
Также он отметил, что Украине важно выстраивать контакты с Ближним Востоком.
«Именно поэтому Украине нужно наладить контакты с Азией, с Ближним Востоком. Но мы должны дать свои предложения, мы должны быть интересными для них», - заявил Дмитрий Спивак.
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Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал, когда может начаться военный конфликт с Тайванем: «Приготовления Китаю очень понадобятся».
Также Politeka сообщала, что аналитик рассказал о новом уровне противостояния блоков: «БРИКС или «G7».