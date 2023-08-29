Об этом он рассказал на своем канале.

«БРИКС – это серьезная партнерская коалиция. И БРИКС расширяется, а это уже будет под 45% всех мировых нефтяных запасов. Еще одно расширение БРИКС, и где-то к 2025 году образуется прямая конкуренция с G7 по ВВП», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, представители Египта акцентировали внимание на том, что вступают в организацию.

Также он отметил, что Украине важно выстраивать контакты с Ближним Востоком.

«Именно поэтому Украине нужно наладить контакты с Азией, с Ближним Востоком. Но мы должны дать свои предложения, мы должны быть интересными для них», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, эксперт рассказал, когда может начаться военный конфликт с Тайванем: «Приготовления Китаю очень понадобятся».

Также Politeka сообщала, что аналитик рассказал о новом уровне противостояния блоков: «БРИКС или «G7».