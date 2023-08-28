Ясновидец Валерий Шатилович сообщил, что мятеж в россии неизбежен, а самое интересное будет происходить как раз таки этой осенью, кадыров также замешан, хоть и безуспешно.

Об этом он рассказал на канале «Прогноз».

Ходят такие слухи, что в ближайшее время в россии возможны революционные настроения и массовые беспорядки. Некоторые даже говорят, то красная площадь умоется в крови. Этот будет война на религиозной почве? Потому что многие мусульмане не удовлетворены политикой кремля. Или это будет война на военной почве?

Я неоднократно говорил, что в россии будут какие-то гражданские конфликты, военный действия даже на почве религии. Кавказ и мусульмане захотят независимости, захотят отделиться. И да, такая ситуация действительно назревает, теперь об этом говорят уже во всеуслышание. Поэтому, да, это возможно в ближайшее время.

Начало сентября, осень будет очень сложная для власти в россии, потому что начнутся реальные конфликты и столкновения. Также есть еще у нас одно предсказание о том, что «вагнер» снова попытается пойти на москву. Я думаю, что эти события как раз таки и подведут к этому.

А может быть объединение кавказцев и вагнеровцев?

Пока нет, почему-то пришел ответ.

кадыров сейчас занял такую позицию «я больной, я не в кремле, у меня куча своих дел». Он действительно болен или просто пытается оттянуть время?

Запах алкоголя. Болезни у него есть какие-то, я вижу что-то темное в области живота, там, где желудок, поджелудочная, может быть, это слева, с почкой проблема. Но не просто так он залег на дно, он что-то готовит. Но, честно говоря, у него неудачи все время идут, то, что он планирует, никак не клеится. Ему как-то не хватает удачи в своих начинаниях.

Есть такое пророчество, что российская федерация сама выведет войска с Украины и это будет символизировать, что россия отступает, будет такой «жест доброй воли». Об этом говорят очень много мастеров со всего мира. Что ты скажешь? Возможно ли, что они сами уйдут, и, если уйдут, то почему?

Я бы сказал так, что по приказу вывести войска не будет. Но, когда Украина начнет активно наступать, а это уже будет происходить в ближайшее время, это уже происходит, то с некоторых направлений войска заберут. Это не будет вся территория, на которой сейчас есть оккупанты, но с определенных направлений войска отойдут. И потом останется Украине просто выбить те войска, которые остались.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал, когда может начаться военный конфликт Китая с Тайванем.

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