Эксперт-международник Александр Краев пояснил, что саммит в Афинах был важен для отношений Украины с Западными Балканами, а россия теряет там едва ли не единственного своего союзника – Сербию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Нужно начинать с того, что вообще Западные Балканы для нас, мягко говоря, сложный регион. С одной стороны, там есть Сербия, абсолютно пророссийская, мы начали видеть определенные изменения в отношении Украины, Запада только в конце прошлого года. С другой стороны, в Западных Балканах очень много стран, которые еще раньше, чем мы, подали заявку на членство в ЕС», - отмечает Александр Краев.

Соответственно, объясняет он, украиноскептики в ЕС использовали это как повод для отказа Украине во вступлении, мол, у них уже несколько лет и десятилетия Западные Балканы ждут членства, поэтому просто так сразу принять Украине никак нельзя, это усугубит ситуацию в регионе. Так что, констатирует эксперт, регион Западных Балкан для нас был сложным, но саммит в Афинах дал нам хоть какие-то результаты, это уже очень хороший знак.

А вот сможем ли мы эти результаты развить, рассуждает он, пока сказать трудно, потому что дипломатия, особенно классическая, а к ней относятся саммиты, идет постепенно, нельзя ожидать, что после первой встречи в этих отношениях все будет так же, как например, со странами Балтии, но продвижение есть и это плюс. По мнению эксперта, это направление забрасывать нельзя, и та же Сербия, хоть и спорный партнер Украины, но нужно помешать ее связям с россией.

«Это прагматический взгляд на дипломатию: все, что делается не в поддержку россии, есть в поддержку Украины. Как вы помните, в прошлом году после утечки информации из американской разведки из-за служащего Национальной гвардии Джека Тейшейра оказалось, что Сербия даже при подаче США рассматривала возможность передачи Украине части старого советского оружия и боеприпасов. Как раз в этот момент был раскол в отношениях Сербии и россии, после которого мы и американская дипломатия смогли использовать возможность для начальных диалогов», – объясняет Александр Краев.

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