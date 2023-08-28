Сотрудники Государственной экологической инспекции Центрального округа вновь столкнулись с проблемой незаконного лова рыбы, что привело к серьезной убыточности для государства в размере 1 479 605 тысяч гривен.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Увлеченные борьбой с незаконным отловом водных ресурсов, инспекторы роты обслуживания водных объектов совместно с работниками Государственной экологической инспекции Центрального округа продолжают принимать меры по противодействию этому явлению.

Во время патрулирования прибрежной зоны реки Рось в пределах села Крещатик инспекторы заметили двигающуюся в сторону берега резиновую лодку, в которой находился один человек. При причаливании лодки к берегу была проведена обзорная проверка, во время которой было обнаружено два мешка. Они содержали запрещенные орудия для ловли рыбы – сетки, а также свежевыловленную рыбу разных видов: плотва – 36 штук, окунь – 161 штука, судак – 4 штуки, линь – 1 штука, карась – 1 штука, красноперка – 18 штук, плоскирка – 54 штуки, щука – 1 штука. Общая сумма нанесенного ущерба государству составляет 1 479 605 гривен.

После выявления нарушения на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа в целях раскрытия всех обстоятельств данного правонарушения. Изъятые запрещенные орудия для ловли рыбы, рыба и резиновая лодка были переданы следователям для дальнейшего расследования.