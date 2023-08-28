Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что вокруг пескова и его исчезновения уже начинают строить теории заговора.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Стало известно, что шойгу сейчас в отпуске. То есть министр обороны российской федерации уехал отдыхать, пока украинские войска наступают. Солдат спит – служба идет», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, помимо шойгу, в отпуск ушел еще и песков, по крайней мере так говорят в рф. Все заметили, что в последнее время он перестал появляться в медийном пространстве, его нет в эфирах, он не делает никаких заявлений. По словам Михаила Шейтельмана, вокруг пескова даже начали уже строить теории заговора.

«Но предположим, что у пескова существует отпуск. Но после того, как взорвали самолет с пригожиным, пресс-секретарь президента не вышел на работу, это серьезно? Даже если брать компанию, то, если случается экстраординарное событие, а пресс-секретарь в отпуске, то, конечно, его вызывают с отпуска», - заявил Михаил Шейтельман.

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