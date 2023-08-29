Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе заявил, что следующий День Независимости украинцы будут праздновать в Крыму, а дальше мы должны заниматься возвращением соотечественников из-за границы.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Во-первых, не слушайте никого, это чушь, никакой войны до 2035 года быть не может быть. Потому что экономика россиян этого не выдержит, они не смогут выдержать еще год, чтобы вы понимали, нет возможности, нет ресурса. У Евросоюза ресурс есть, а у россиян ресурсов нет, поэтому забудьте, этого не может быть», - объясняет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, война закончится в ближайшее время, наша победа будет в следующем году и следующий День Независимости мы будем встречать в Крыму, к этому времени Украина будет полностью освобождена от россиян.

А после победы, утверждает он, украинцы назад вернутся домой, но для этого нам нужно сделать обязательно 2 вещи – преодолеть коррупцию и создать честный, прозрачный суд. По словам эксперта, согласно социологическим опросам и словам экспертов, к сожалению, уровень коррупции в Украине с началом полномасштабной войны не слишком снизился, хотя должен был. Поэтому, уверен он, нам нужно обязательно сделать все, чтобы коррупции было меньше.

«А люди, выехавшие за границу, сегодня помогают другим странам, то есть, работая там, они помогают Польше, Германии. Чтобы они вернулись к нам, мы должны показать, что действительно борьба с коррупцией идет, вот военкомы-коррупционеры, вот коррупционеры-министры, мы должны показывать этого как можно больше. Но самое главное – нужно показывать не подозрения, как любят это делать, а приговоры. Я хочу, чтобы человек, бравший деньги, не мог ни под какой залог выйти из-за решетки, они должны оставаться там», - подчеркивает Георгий Биркадзе.

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