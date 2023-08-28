Лидер общественного движения «Рідна країна» Николай Томенко объяснил, что постоянное определение все новых и новых дат победы в войне – это ложный путь, ведущий к деморализации.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Может, психологическое влияние Арестовича так велико, но я это называю «Арестович-шоу» – угадать дату конца войны. И постоянно эта маничка – сказать, когда же мы победим, назвать какую-нибудь новую дату. Война идет, а даты меняются, подход не меняются», – отмечает Николай Томенко.

В частности, отмечает гость программы, сейчас везде закладывается фраза, что война закончится в канун Нового года, то есть теперь мы получили новую дату. В то же время он напоминает, что по некоторым прогнозам мы должны были победить еще летом, сейчас же информационная кампания выстраивается вокруг F-16: победим, когда получим истребители, а они будут накануне Нового года.

«Нельзя играть в эту гадалку. Скажите, что работаете, будут подготовлены пилоты и будут F-16. Друзья, это важная составляющая, но она не определяющая. При всем уважении к истребителям, кстати, легким и старого образца, мы их добавляем к нашей стратегии, нашим планам освобождения территории, но они не являются необходимым и достаточным условием, что теперь уж точно в канун Нового года как наступим, так и победим», – объясняет Николай Томенко.

По его мнению, высказывать такие прогнозы нельзя, это напоминает 2-3 недели Арестовича, потом 2-3 месяца, потом к весне, к лету, это все тупик, вместо этого страна должна понимать, что война – это серьезно и надолго, что нет какой-то даты. К тому же, подчеркивает гость программы, мы живем не в советской коммунистической системе и не освобождаем города к каким-то датам в подарок лидерам, деоккупация территорий – это дело военных, нашей подготовки и поставки вооружения. Поэтому, убежден он, тему дат следует снять, она деморализует.

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