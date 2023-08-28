Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».
«Эта операция планировалась структурами ФСБ, планировалась людьми, олицетворяющими себя с россией, и проводилась она руками военных, которые так же входят в эту проектность «большой россии», где им не нужен пригожин», - сообщил Александр Новохатский.
По словам публициста, путин не является главным в этой истории с ликвидацией пригожина. Как отметил Александр Новохатский, эта ситуация показала, что путин сейчас гораздо больше зависит от глубинной структуры настоящего российского офицерства и настоящей россии, представленной спецслужбами.
«Эти спецслужбы удерживают власть во всех регионах. Этот проект ФСБшной россии на сегодняшний день закрепился, и он сформировался не сегодня и даже не вчера», – заявил Александр Новохатский.
Как писала ранее Politeka, россия переходит к тотальной войне: украинцам указали на важный нюанс, изменившийся в тактике окупантов.
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Также Politeka сообщала, что давление может усилиться: оккупанты выбрали новую цель, как хотят ослабить ВСУ на фронте.