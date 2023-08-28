Публицист Александр Новохатский сообщил, что путин сейчас сильно зависит от спецслужб, которые на самом деле сейчас контролируют ситуацию внутри россии.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Эта операция планировалась структурами ФСБ, планировалась людьми, олицетворяющими себя с россией, и проводилась она руками военных, которые так же входят в эту проектность «большой россии», где им не нужен пригожин», - сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, путин не является главным в этой истории с ликвидацией пригожина. Как отметил Александр Новохатский, эта ситуация показала, что путин сейчас гораздо больше зависит от глубинной структуры настоящего российского офицерства и настоящей россии, представленной спецслужбами.

«Эти спецслужбы удерживают власть во всех регионах. Этот проект ФСБшной россии на сегодняшний день закрепился, и он сформировался не сегодня и даже не вчера», – заявил Александр Новохатский.

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