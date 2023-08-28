Столичный гражданский деятель и волонтер Андрей Андреев передал два Mavic-3 в ВСУ.

Волонтеры продолжают свой важный труд и помогают нашим защитникам получать то, что сдерживает российскую агрессию и освобождает украинские территории.

В частности, столичный волонтер Андрей Андреев показал новенькие дроны, которые скоро станут "глазами" воинов ВСУ и помогут в тяжелой борьбе за нашу независимость.

Об этом стало известно из публикации Андрея Андреева на его странице в сети Фейсбук.

"Продолжаем закрывать запросы от наших защитников! Два Mavic-3 полетели в 243 батальона Соломенской территориальной обороны! Пусть будут полезны в вашем деле", – сообщил волонтер.