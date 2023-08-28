С каждой неделей масштабы ущерба нанесенного окружающей среде, вызванного вооруженной агрессией России на украинской земле, становятся все более заметными. Цифры, которые вы видите на инфографике, свидетельствуют о невероятном загрязнении почв, водных источников и воздуха, что влияет на здоровье людей и природных экосистем.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.

Наблюдения показывают, что природные резервуары становятся жертвами отходов военной техники, топливных материалов и опасных веществ, распространенных в результате военных операций. Потери биоразнообразия, загрязнение почв и уничтожение природных угодий – лишь некоторые из сложных проблем, которые отражает инфографика.

Ранее сообщалось, что представители Госэкоинспекции провели важную встречу с чешскими коллегами.

22 августа состоялась конструктивная онлайн-встреча представителей Государственной экологической инспекции Украины с руководством Эко-Инспекции Чешской Республики в рамках делового диалога по вопросам экологического контроля и опыта деятельности органов экологического контроля страны-члена Европейского Союза.

Основные вопросы обсуждения касались опыта и практик Эко-Инспекции Чешской Республики в процессе трансформации своей деятельности как природоохранного органа в условиях европейской интеграции. Представители обеих инспекций отметили актуальность обмена опытом, в частности, в контексте присоединения Украины к ЕС.