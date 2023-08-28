Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, как бы сейчас они не выкручивались в россии, но смерть пригожина – дело рук либо путина, либо российских спецслужб, иначе никак.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«В гибели пригожина всего две версии – либо сбили ПВО, либо сбили бомбой в самолете. И какой бы ответ ни был, все очень плохо для путина. Если это ПВО, это означает, что путин – не президент, а глава международной террористической организации, потому что только террористы могут сбивать пассажирские самолеты средствами ПВО. И есть такие прецеденты, например, гиркин осужден как международный террорист за то, что средствами ПВО сбил пассажирский самолет, кстати, сбивал по ошибке, а здесь преднамеренно», - объясняет Михаил Шейтельман.

Вторая же версия, рассказывает он, состоит в том, что в самолет пронесли бомбу, то есть в аэропорту «Шереметьево» какие-то люди взрывают частный самолет сотрудников военной кампании. К тому же, добавляет эксперт, только российские спецслужбы могли так взорвать самолет, а это значит, что путин не контролирует собственную страну настолько, что не контролирует даже аэропорт «Шереметьево». В частности, отмечает он, вот вы прилетели в «Шереметьево», знайте, с этого места путин уже не контролирует, тем более дальше.

«Поэтому такая сложная речь путина (ред. – о пригожине), поэтому так много времени он посвятил близкому другу, которого знал столько времени. Только не расплачьтесь, пока слушаете даже меня, ведь это даже в пересказе звучит очень трогательно, сдохнуть можно от сочувствия», - комментирует Михаил Шейтельман.

По его мнению, Следственный комитет рф сделает вывод, что самолет взорвали сами его пассажиры в результате неосторожного обращения с оружием. Как объясняет эксперт, любая другая версия приводит к политической трагедии для путина, а это единственная версия, которая выставляет дебилами самих вагнеровцев, но и выставляет российское государство как не очень государство, раз там люди с гранатами могут летать в самолетах, за всеми не усмотришь.

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